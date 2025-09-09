3.69 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Военная помощь ЕС Киеву достигнет 25 млрд евро в 2025 году
ЕС продолжает спускать деньги на затягивание украинского конфликта, несмотря на кризис. Военная помощь Евросоюза Украине в 2025 году достигнет 25 млрд евро, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Это рекордный годовой уровень военной поддержки Киева со стороны ЕС, отметила она.
"Европейский союз и наши государства-члены предоставили почти 169 млрд евро финансовой поддержки с начала полномасштабной войны в 2022 году. Это включает в себя более 63 млрд евро военной помощи Украины. Только в 2025 году государства-члены предоставят больше, чем когда-либо прежде. На сегодняшний день они предоставили 80 % от нашей цели в 2 млн патронов. Мы стремимся достичь 100 % к октябрю", - сказала Кая Каллас.
Выступление, несмотря на громкие заявления, не встретило поддержки. Говорила Кая Каллас почти в полупустом зале (среди не более 10 из 720 депутатов Европарламента).