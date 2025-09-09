Военная помощь ЕС Киеву достигнет 25 млрд евро в 2025 году

"Европейский союз и наши государства-члены предоставили почти 169 млрд евро финансовой поддержки с начала полномасштабной войны в 2022 году. Это включает в себя более 63 млрд евро военной помощи Украины. Только в 2025 году государства-члены предоставят больше, чем когда-либо прежде. На сегодняшний день они предоставили 80 % от нашей цели в 2 млн патронов. Мы стремимся достичь 100 % к октябрю", - сказала Кая Каллас.