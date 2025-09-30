Военный порядок Трампа сталкивается с суровой реальностью

Улицы американских городов меняют определенный статус - вместо бомжей теперь военные. Удастся ли президенту Дональду Трампу навести порядок в США, обсудили с политологом Юрием Воскресенским.

"Мы все больше и больше видим прообраз гражданского раскола в Соединенных Штатах", - отметил политолог.

Все началось в июне 2025 года, когда в Лос-Анджелес впервые было введено 4 тыс. представителей Национальной гвардии США, вооруженных автоматическими пистолетами М-17 и винтовками М-4. Сразу же уровень преступности резко схлынул, после чего Трамп принял решение провести такую же операцию в Вашингтоне, потому что уровень преступлений в Вашингтоне зашкаливал. В августе и была проведена такая операция.

"Каков результат? В Вашингтоне на 80-90 % сократилось число преступлений и правонарушений. Только в результате этого рейда было изъято более 700 единиц огнестрельного оружия", - рассказал Юрий Воскресенский.