Военный порядок Трампа сталкивается с суровой реальностью
Улицы американских городов меняют определенный статус - вместо бомжей теперь военные. Удастся ли президенту Дональду Трампу навести порядок в США, обсудили с политологом Юрием Воскресенским.
"Мы все больше и больше видим прообраз гражданского раскола в Соединенных Штатах", - отметил политолог.
Все началось в июне 2025 года, когда в Лос-Анджелес впервые было введено 4 тыс. представителей Национальной гвардии США, вооруженных автоматическими пистолетами М-17 и винтовками М-4. Сразу же уровень преступности резко схлынул, после чего Трамп принял решение провести такую же операцию в Вашингтоне, потому что уровень преступлений в Вашингтоне зашкаливал. В августе и была проведена такая операция.
"Каков результат? В Вашингтоне на 80-90 % сократилось число преступлений и правонарушений. Только в результате этого рейда было изъято более 700 единиц огнестрельного оружия", - рассказал Юрий Воскресенский.
По словам эксперта, теперь Трамп наводит порядок в Портленде и у него это получается. Дальше президент США планирует распространить эту практику на другие демократические города, прежде всего Нью-Йорк и Чикаго. Но в случае вхождения войск в Нью-Йорк и Чикаго, ему придется столкнуться с очень большим сопротивлением.