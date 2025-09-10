Военные Непала взяли ситуацию в стране под контроль

Ситуация в Непале взята военными под контроль. В столице действует комендантский час, запрещено движение транспорта, гражданам рекомендовано не выходить на улицы.

Молодежь, которая вчера атаковала госучреждения, направлена прибирать за собой - с улиц правительственного квартала уносят булыжники и сгоревший мусор.

Чиновники ушедшего в отставку правительства из-за опасения за свою жизнь продолжают покидать Катманду.

В ближайшие дни президент страны под контролем военных начнет формирование нового кабинета, затем планируется объявить выборы в парламент.

В Катманду догорают подожженные накануне здания. От дворца премьера, который был самым крупным правительственным зданием Азии, остались одни головешки.

Пресловутая "революция зуммеров" в Непале закончилась, страна возвращается к нормальной жизни - восстановлено международное авиасообщение, открылись все аэропорты.

Армия контролирует улицы всех крупных городов страны. Полиция занимается отловом заключенных (около тысячи преступников бежали накануне из тюрьмы, расположенной неподалеку от столицы).

Двухдневный бунт обошелся стране в 22 человеческие жизни. Многочисленные иностранные туристы, к счастью, не пострадали.