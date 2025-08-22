Volkswagen начнет делать танки

Volkswagen готов производить танки, считает глава управления закупок бундесвера. При этом она заявила, что автоконцерну будет сложновато без нужных технологий перейти на военные рельсы, но "если понадобится, то это будет возможно".

Ранее гендиректор Volkswagen заявил, что концерн открыт для производства военной техники на своих заводах. Кроме того, к выпуску пуленепробиваемых кабин для военных грузовиков он намерен привлечь оборонный концерн Rheinmetall. Производство планируют начать на заводе в Оснабрюке, от которого автопроизводитель планирует отказаться.