Воскресенский рассказал, в каком случаем можно было бы поставить точку в ближневосточном конфликте

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Иран - одна из самых умнейших наций, наследники Великой Персидской империи, нация с высоким научным потенциалом. Они не прекращали изучать уран и плутоний, но исключительно в научных целях. Таким мнением поделился политолог Юрий Воскресенский.

О причинах конфликта на Ближнем Востоке, исторических предпосылках развития иранской ядерной программы, роли внешних игроков и последствиях недавних событий для региона и мира политолог рассказал подробно в "Актуальном интервью".

"Возможно, у иранского руководства было желание создать оружие для защиты, ведь наличие такого оружия делает страну менее уязвимой. Однако на сегодняшний момент достигнутые Ираном показатели не позволяют создать ядерное оружие. После того как эксперты МАГАТЭ узнали о работах по обогащению урана на трех объектах, была заключена ядерная сделка в 2015 году для контроля за процессом", - сказал Юрий Воскресенский.

Эту сделку подписали с одной стороны Иран, а с другой стороны Россия, Китай, США и три ведущих страны Евросоюза - Британия, Франция и Германия. Однако в 2018 году Трамп, вступив в должность президента США, вышел из сделки, обвинив Иран во всех нарушениях. Хотя инспекторы МАГАТЭ в рамках этой программы, в рамках этой сделки постоянно посещали все объекты Ирана.