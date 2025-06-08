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Война до последнего украинца - в Украине призвали всех

В Украине призвали всех, в том числе и женщин, готовиться к мобилизации. Взрослые и юные 18-летние жители должны быть готовы к призыву, заявила глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил страны. Подчеркнуто, что "касты неприкасаемых" не будет.

Согласно закону об усилении мобилизации, в Украине все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате, всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию силовикам.

Украина