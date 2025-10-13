ВОЗ: Половина медиков Латвии и Польши страдают от депрессии

Всемирная организация здравоохранения заявила, что каждый третий врач и медсестра в ЕС страдают от депрессии или тревожности - это в пять раз выше, чем среди населения в целом.

В то же время, по данным Латвийской ассоциации молодых врачей, 16 % медиков признавались в пассивных суицидальных мыслях или мыслях о самоповреждении, а 88 % сталкивались с насилием на рабочем месте за последний год. Тревожные расстройства превышают критический порог почти у двух третей работников, что в десять раз выше, чем в Дании и Нидерландах. Основными причинами психоэмоциональных проблем названы высокая нагрузка, нехватка персонала и низкие зарплаты.