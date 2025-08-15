Встреча на Аляске: Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет

Внимание всего мира приковано к Аляске. 15 августа в Анкоридже пройдет встреча лидеров России и США.

Переговоры назначены на 11 часов по Аляске. В Минске в это время будет 22:00. Сначала Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет, после чего переговоры продолжатся с участием делегаций за рабочим завтраком.

От России будет министр иностранных дел Лавров, глава Минобороны, руководитель Минфина, помощник президента и спецпредставитель Путина. От США - вице-президент Вэнс, госсекретарь, спецпосланик Уиткофф и министр финансов. Завершится программа совместной пресс-конференцией двух лидеров. Меры безопасности на военной базе, где пройдет встреча, усилены. Также внимание порядку во всем городе.

Как сообщили в Кремле, подписания каких-либо документов на встрече лидеров не планируется. Однако ожидания от переговоров высоки. В Белом доме считают, итоги переговоров способны повлиять не только на развитие конфликта, но и на позиции Трампа внутри США. Портал Axios выделяет три вероятных исхода переговоров - первый предполагает перемирие и открытие пути к долгосрочному миру. Второй - отказ Путина от прекращения огня с последующим экономическим давлением на Россию со стороны США. В качестве третьего варианта рассматривается частичное согласие с возможностью возобновления диалога позже на определенных условиях.