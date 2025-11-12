Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вучич заявил, что Европа активно готовится к масштабному военному конфликту с Россией

Президент Сербии в эфире канала Pink TV заявил, что Европа активно готовится к масштабному военному конфликту с Россией. Вучич отметил, что Белград оказался между молотом и наковальней и страна вынуждена продолжить вооружаться, чтобы защитить себя.

При этом Вучич выразил надежду, что его опасения не оправдаются. Он обозначил позицию Белграда - стремиться сохранить нейтралитет и избежать вовлечения в конфликт. И отметил, что Сербия единственная европейская страна, которая не ввела санкции против России.

