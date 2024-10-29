Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны

Во время II Минской международной конференции по евразийской безопасности зампредседателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что нам нужно новое историческое соглашение.

В проекте "Актуальное интервью" политик объяснил, что конкретно он имел ввиду. Александр Вулин считает, что однополярный мир достиг своей вершины в 1999 году, когда Сербию бомбили, никого не спрашивая. После этого миру стало очевидно, что однополярное мироустройство приведет всех к третьей мировой войне.

Александр Вулин, зампредседателя правительства Сербии:

"То, что нам надо, это договор великих сил. Пусть великие державы возьмут на себя ответственность за будущее мироустройства. Во время существования Варшавского договора и блока НАТО между ними было больше разговоров, чем сейчас. Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны. Поэтому они просто должны либо начать говорить, либо мир прекратит свое существование".

Политик сказал, что не верит в разделение на коллективный Запад и коллективный Юг. Сербия и Беларусь находятся в Европе, при этом первая страна не относит себя к коллективному Западу: "Мы относимся к той системе ценностей, с которой Запад не согласен. Нам нужно новое моральное устройство мира. Мы верим в Бога, в национальный суверенитет и в классическую семью. Это то, что нас объединяет, независимо от того, находимся ли мы в Европе, в Азии или на крайнем юге планеты Земля. Поэтому я говорю о союзе ценностей, а не о географии. Такой договор нам нужен".

"Я имел возможность посетить 16-й саммит БРИКС в Казани и должен отметить, что там пробудилась надежда. Это действительно было собрание стран, которые разделяют одни ценности. В первый раз у нас появилась реальная альтернатива Европейскому Союзу. Мы можем теперь размышлять о новых союзах, о новых рынках", - отметил Александр Вулин.