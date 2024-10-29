3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Во время II Минской международной конференции по евразийской безопасности зампредседателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что нам нужно новое историческое соглашение.
В проекте "Актуальное интервью" политик объяснил, что конкретно он имел ввиду. Александр Вулин считает, что однополярный мир достиг своей вершины в 1999 году, когда Сербию бомбили, никого не спрашивая. После этого миру стало очевидно, что однополярное мироустройство приведет всех к третьей мировой войне.
Александр Вулин, зампредседателя правительства Сербии:
"То, что нам надо, это договор великих сил. Пусть великие державы возьмут на себя ответственность за будущее мироустройства. Во время существования Варшавского договора и блока НАТО между ними было больше разговоров, чем сейчас. Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны. Поэтому они просто должны либо начать говорить, либо мир прекратит свое существование".
Политик сказал, что не верит в разделение на коллективный Запад и коллективный Юг. Сербия и Беларусь находятся в Европе, при этом первая страна не относит себя к коллективному Западу: "Мы относимся к той системе ценностей, с которой Запад не согласен. Нам нужно новое моральное устройство мира. Мы верим в Бога, в национальный суверенитет и в классическую семью. Это то, что нас объединяет, независимо от того, находимся ли мы в Европе, в Азии или на крайнем юге планеты Земля. Поэтому я говорю о союзе ценностей, а не о географии. Такой договор нам нужен".
"Я имел возможность посетить 16-й саммит БРИКС в Казани и должен отметить, что там пробудилась надежда. Это действительно было собрание стран, которые разделяют одни ценности. В первый раз у нас появилась реальная альтернатива Европейскому Союзу. Мы можем теперь размышлять о новых союзах, о новых рынках", - отметил Александр Вулин.
По словам политика, БРИКС очень популярен в Сербии, так как граждане государства видят, что организация их ни к чему не принуждает, а предлагает такие возможности, которые, возможно, и слишком большие для небольшой Сербии. "Для нас слово БРИКС расшифровывается как "Сербия среди друзей", - подчеркнул Александр Вулин.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
ВВС Израиля нанесли удары по сирийской провинции Хомс
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Регионы
Все
Происшествия
Все