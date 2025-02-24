Выборы в Германии: кто сможет ужиться под одной крышей бундестага?

В Германии накануне состоялись досрочные парламентские выборы. До этого досрочно немцы голосовали лишь трижды - в 1972, 1983 и 2005 годах. Что стало причиной внеочередных выборов на этот раз? Как распределились голоса избирателей, кто станет новым канцлером Германии.

Расклады, комбинации и партийная мозаика. Кто сможет ужиться под одной крышей бундестага? Итоги досрочных парламентских выборов в Германии подтвердили многочисленные прогнозы. Победу одержала бывшая партия Ангелы Меркель. И хоть правоцентристы из ХДС-ХСС вырвались в лидеры, перешагнуть 30-процентный барьер они так и не смогли, набрав чуть более 28 % (получили 208 мест в парламенте). Второе место впервые в истории заняла "Альтернатива для Германии". Это беспрецедентный успех крайне правых. АдГ набрала почти 21 % голосов, удвоив их количество по сравнению с прошлыми выборами. Каждый пятый немец проголосовал за партию, в отношении которой по-прежнему действует "брандмауэр" - ни одна из партий не готова вступать с ней в альянс. Чем вызвана боязнь "Альтернативы"?

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Александр Рар, политолог, журналист-международник (Германия):

"Вопрос идет сейчас о возможности сотрудничества христианских демократов с "Альтернативой для Германии", потому что АдГ - это правая партия. А я думаю, что социал-демократам и зеленым там точно с АдГ не по пути по идеологическим соображениям".

По прагматичным соображениям, конечно, христианские демократы могли бы создать некий такой альянс с "Альтернативой для Германии", но тогда против Мерца, против христианских демократов ополчится вся немецкая элита, которая и боится, и ненавидит АдГ, хочет ее отодвинуть с политического поля. Лучше всего вообще запретить эту партию. Поэтому ей уже годами вешают ярлык нацизма, фашизма, обвиняя ее во всех прошлых и нынешних грехах".

Объединенная Германия разъединенных немцев. Страна снова разделилась на восток и запад. АдГ победила во всех пяти землях, входивших в состав бывшей ГДР. Внутренний раскол в обществе все четче, но пока без возведения стен.

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Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

"Т.е. все это говорит о том, что в широкой массе людей созрело желание радикальной смены политики. И более того, в восточных землях (т.е. во всех землях бывшей ГДР) партия "Альтернатива для Германии" в среднем набрала 34 %, вдвое обойдя конкурента - христианских демократов, которые там набрали всего лишь 17 %. Т.е. это показывает, насколько сильна поддержка среди восточных немцев нашей партии. И в западных областях также уже видно, что люди постепенно просыпаются от того морока".

Досрочные выборы в Германии запомнятся и тотальным провалом действующего канцлера. Для СДПГ результат стал самым худшим в истории с 1887 года. Правящая партия опустилась на третье место и смогла получить менее 17 %, получив 120 мест. Шольц, накануне выражавший уверенность в том, что останется на своем посту, назвал результат голосования горьким. Но все же поздравил Мерца с победой и пожелал удачи с формированием правительства. Потому что с кем правоцентристы вступят в альянс, вопрос открытый. Путь для создания двухпартийной коалиции пока еще свободен. А потому партия Шольца все еще может "остаться у власти". К тому же лидер ХДС уже заявил, что начнет переговоры с СДПГ и Шольцем о двухпартийной коалиции.

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Константин Шадров, доцент государственного университета "Дубна" (Россия):

"Это очень интересный вопрос, кто с кем может сотрудничать. Я думаю, что ввиду этого большого раздрая, большой рассогласованности по ряду вопросов, которые, может быть, со стороны выглядят не очень принципиальными, но внутри Германии это такие вопросы очень острые, мы можем увидеть очень долгую борьбу, напряженную борьбу за то, чтобы коалицию сформировать. И коалиция эта когда получится, она может быть очень непрочной, очень ненадежной и раздираемой противоречиями".

По мнению эксперта, принципиально ничего не поменяется, потому что Мерц примерно то же самое, что и Шольц, хотя и более агрессивен в отношении ситуации в Украине. "Но если он будет искать альянса с тем же Шольцем и с его партией, я думаю, там захотят проявить своего рода принципиальность и будут настаивать на том, что не надо увеличивать военную поддержку или подставлять какое-то более современное оружие, потому что об этом говорилось слишком много и слишком часто", - считает Константин Шадров.

Лидер альянса ХДС/ХСС, который, согласно результатам выборов, сменит на посту канцлера Шольца, заявил, что намерен сформировать новое правительство до 20 апреля. Приоритетом Мерца станет достижение независимости Германии от США.

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Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера Германии:

"Для меня будет абсолютным приоритетом как можно скорее настолько усилить Европу, чтобы она постепенно действительно достигла независимости от США. После заявлений на последней неделе Дональда Трампа ясно, что американцам, этой части американцев, этому правительству, судьба Европы по большей части безразлична".