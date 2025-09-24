В Молдове партия действующего президента Майи Санду стремительно теряет поддержку. Как свидетельствуют опросы, лидерство на грядущих парламентских выборах у Патриотического блока. Самой же главе страны, согласно данным, доверяют всего 24 %.

Год назад на президентских выборах большинство граждан внутри страны проголосовали за Александра Стояногло. Однако победителем объявили Санду после пересчета "волшебных" голосов на зарубежных участках, а конкретно в Европе. Тогда в России, где проживает около полумиллиона молдован, были открыты всего 2 участка - это привело к нехватке бюллетеней и очередям. Как следствие, многие граждане просто не имели возможности проголосовать.

Кишиневский режим решил пойти по проторенной дорожке. Опять в России будет только 2 участка - и оба в Москве. При этом ЦИК Молдовы в Россию - на полмиллиона избирателей - отправил всего 10 тыс. бюллетеней, тогда как, например, в Италию почти 250 тыс. Молдавская диаспора России написала петицию с просьбой открыть больше мест для голосования, но Кишинев законное требование своего народа проигнорировал.