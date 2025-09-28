"Молдова фактически прифронтовое государство, странам ЕС выгодно создавать ситуации, где этой страной управляют прозападные силы, готовые на военные действия в интересах Запада. Но, с другой стороны, правительственные силы ведут себя в высшей степени оскорбительно по отношению даже не к молдавскому народу, а к демократичным законам, о которых идет речь постоянно на сессиях Европарламента. Мы видим, что происходит, - подтасовка, готовность использовать силу против оппозиции. Речь уже идет даже о возможном вводе европейских сил, контингента. Для того чтобы удержать прозападные власти, они готовы на все".