Госдолг Франции достиг исторического максимума - 3,4 трлн евро или 114 % ВВП. Промпроизводство падает, даже флагманы закрывают заводы. Экономика на грани стагнации - по итогам года ожидается лишь плюс 0,6 %, что ниже, чем в среднем в еврозоне.

Но и тогда Макрон народ не услышал, политика осталась прежней. Чем хуже живется французскому обывателю, тем активнее ему говорят о "кознях России".

Reuters пишет о том, то распад последнего правительства Франции загоняет вторую по величине экономику еврозоны еще глубже в трясину долгового бремени, которое становится одним из самых тяжелых в Европе.

Счетная палата Франции так насчитала, что у французов волосы дыбом. Если рост экономики замедлится, а дефицит бюджета не снизится, то в 2029 году выплаты по госдолгу превысят 100 млрд евро, что почти вдвое больше сегодняшних, и станут крупнейшей статьей расходов бюджета.