Выяснилось, что подозреваемый в убийствах в Граце писал в прощальном письме

Подозреваемый в нападении на школу в Граце незадолго до трагедии прислал видео своей матери с просьбой простить его, а в найденном у него дома прощальном письме говорилось об издевательствах в школе и просьбе позаботиться о его кошке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на австрийскую газету Kronen Zeitung.

Как сообщалось ранее, во вторник утром на школу австрийского Граца произошло вооруженное нападение. Полиция Штирии подтвердила, что трагедия унесла жизни десяти человек: шести девочек и трех мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет, а также одной учительницы (59 лет). Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, он также скончался. В больницах остаются 11 человек с ранениями.

"Появились новые подробности о прощальном видео, которое школьный убийца отправил матери по мобильному телефону незадолго до преступления: в нем он просил прощения за то, "что я собираюсь сделать сейчас". Затем он поблагодарил мать за "заботу", которую она ему дала. По данным следствия, мать открыла видео через 24 минуты после его получения - к тому времени бойня уже была совершена, а сам преступник - мертв", - пишет австрийское издание.

Как ранее сообщил пресс-секретарь полиции австрийской федеральной земли Штирия Сабри Йоргун, при обыске в доме подозреваемого правоохранители нашли его прощальное письмо.

"В... прощальном письме Артур А. обвинил школу и буллинг, а также выразил беспокойство за свою кошку... По его словам, о ней нужно максимально позаботиться", - сообщила газета.

По информации местных СМИ, произошедшая трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу. С 1993 года в стране было еще четыре подобных инцидента, включая тяжелые ранения и случаи со смертельным исходом, последний из которых произошел в 2018 году, когда призывник ранил 19-летнего подростка перед школьным центром в Мистельбахе.