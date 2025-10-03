Киевский режим хочет продать США технологии производства дешевых беспилотников. Американской стороне предоставят наработки по дронам, которые прошли проверку боем. Представители Украины во главе с замминистра обороны уже ведут в Вашингтоне соответствующие переговоры. Источники сообщают, что сумма сделки может составить миллиарды долларов. А процесс подписания растянуться на месяцы.

СМИ отмечают, что сделка с киевским режимом по продаже технологий производства дешевых дронов может быть выгодна США, поскольку те специализируются на сложных и дорогостоящих беспилотниках.



При этом некоторые эксперты рассматривают сделку в качестве благодарности киевского режима за американские услуги. Как стало известно Wall Street Journal, Вашингтон многие годы тайно поддерживает производство беспилотников в Украине. При Джо Байдене на эти цели было выделено как минимум 1,5 млрд долларов.