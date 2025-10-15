Япония приняла на себя основной удар от торговой политики США

Мировые рынки также пострадали от затеянной Вашингтоном торговой эскалации с Китаем. Основной удар на себя принял рынок Японии. Индекс Nikkei закрылся с падением на 2,6 %. Это крупнейшее однодневное снижение последние 6 месяцев.



Акции местных компаний и организаций также терпят потери: SoftBank Group - более чем на 6 процентов, ведущий японский производитель автоматического испытательного оборудования Advantest потерял почти 5 процентов.



На этом фоне инвесторы по всему миру стали скупать золото в качестве безопасного капиталовложения, что подняло стоимость драгоценного металла до отметки в 4 200 долларов за унцию.