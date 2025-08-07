Японскому автопроизводителю Toyota из-за пошлин Трампа грозят многомиллионные убытки

Из-за высоких импортных тарифов Трампа японскому автопроизводителю Toyota грозит потеря доходов на сумму в 9 с половиной миллиардов долларов, следует из отчета компании.



Отмечается, что чистая прибыль за последний квартал уже снизилась на 37 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Toyota прогнозируют, что к марту доходы упадут на 44 %.



Предкризисная ситуация наблюдается у большинства японских производителей авто. Honda и Mazda отчитались об убытках за первый квартал текущего года в размере 200 и 313 миллионов долларов соответственно.