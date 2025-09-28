Явка на парламентских выборах в Молдове составила более 45 %

Молдова 28 сентября выбирает парламент. По данным на 18:00, в выборах приняли участие более 45 % граждан, внесенных в списки для голосования. А СМИ продолжают писать о многочисленных нарушениях на участках в разных странах - уже насчитывается более 340 инцидентов.

В течение дня в Молдове прошла волна тревожных сообщений о "минировании". По информации полиции, на 14 избирательных участков, предназначенных для жителей Приднестровья, поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.

Зафиксированы угрозы "минирования" мостов через Днестр, по которым избиратели должны были добраться до участков. И как стало известно, МИД Приднестровья выразил протест, обвинив Кишинев в целенаправленном недопущении приднестровцев к выборам, и призвал ОБСЕ принять меры для обеспечения прав и свобод жителей непризнанной республики.