Йеменские хуситы сообщили о ракетной атаке по Тель-Авиву

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) сообщило о ракетной атаке по целям в районе Тель-Авива. По их заявлению, удар был нанесен с помощью "гиперзвуковой баллистической ракеты". Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", которой был атакован важный израильский военный объект в оккупированном регионе Яффо (Тель-Авив. - Прим. БЕЛТА). Операция успешно достигла своей цели", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

ЙеменхуситыИзраильракетная атака