Йеменские хуситы сообщили о ракетной атаке по Тель-Авиву

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) сообщило о ракетной атаке по целям в районе Тель-Авива. По их заявлению, удар был нанесен с помощью "гиперзвуковой баллистической ракеты". Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.