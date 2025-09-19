3.64 BYN
Йеменские хуситы сообщили о ракетной атаке по Тель-Авиву
Автор:Редакция news.by
Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) сообщило о ракетной атаке по целям в районе Тель-Авива. По их заявлению, удар был нанесен с помощью "гиперзвуковой баллистической ракеты". Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.
"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", которой был атакован важный израильский военный объект в оккупированном регионе Яффо (Тель-Авив. - Прим. БЕЛТА). Операция успешно достигла своей цели", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.