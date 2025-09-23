Смотреть онлайнПрограмма ТВ
За счет налогоплательщиков: Вильнюс выделит 0,5 млрд евро на ПВО

Литва намерена потратить 0,5 млрд евро из кармана налогоплательщиков на увеличение противовоздушных мощностей страны.

Вопрос о выделении средств из бюджета будет обсуждаться на ближайшем заседании госсовета обороны. Однако в министерстве признают, что и этих денег будет недостаточно: в системе ПВО остаются бреши, которые пока помогают закрывать союзники.

В скором времени Вильнюс проинформирует о том, какие страны предоставят дополнительные радары и боевые системы.

