За счет налогоплательщиков: Вильнюс выделит 0,5 млрд евро на ПВО
Автор:Редакция news.by
Литва намерена потратить 0,5 млрд евро из кармана налогоплательщиков на увеличение противовоздушных мощностей страны.
Вопрос о выделении средств из бюджета будет обсуждаться на ближайшем заседании госсовета обороны. Однако в министерстве признают, что и этих денег будет недостаточно: в системе ПВО остаются бреши, которые пока помогают закрывать союзники.
В скором времени Вильнюс проинформирует о том, какие страны предоставят дополнительные радары и боевые системы.