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Захарова не исключила контакты России с представителями США в ближайшее время

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ТАСС

Российская сторона не исключает контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что в Вашингтоне намерены встретиться с российской стороной "позднее сегодня или завтра".

"Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней", - отметила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

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