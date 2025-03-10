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Захарова не исключила контакты России с представителями США в ближайшее время
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Российская сторона не исключает контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что в Вашингтоне намерены встретиться с российской стороной "позднее сегодня или завтра".
"Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней", - отметила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.