Захарова: Парламентские выборы в Молдове - очередной глобальный провал Запада

Парламентские выборы в Молдове не просто позор, а очередной глобальный провал Запада. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в настоящее время на оппозиционных молдавских политиков оказывается давление со стороны режима Санду. В стране зачищается все.

На нарушения в ходе выборов оппозиционный патриотический блок Молдовы подал 45 жалоб в Центризбирком. На большинство из них ответы так и не поступили. Наблюдатели зафиксировали сотни нарушений. Сообщалось и о вбросах бюллетеней, и о подкупах избирателей.

Александр Асафов, политолог:

"За бюллетень - 50 евро и 20 евро за еще одного приведенного избирателя, доказательство - фото заполненного бланка".

Напомним, оппозиционный блок "Победа" отказался признавать результаты выборов, назвав объявленные цифры результатом тотальных нарушений, фальсификаций и прямого вмешательства власти в избирательный процесс и намерен оспорить итоги в судах и на уличных протестах.