По словам Марии Захаровой, продолжая антинародную линию на "фильтрацию" избирателей по принципу благонадежности, официальный Кишинев объявил о планах открытия в Приднестровье всего 10 избирательных участков. Для сравнения: на президентских выборах 2024 года там было организовано 30 участков. То есть проживающие в Приднестровье граждане Молдовы, так же, как и находящиеся в России, оказались для режима Санду избирателями второго сорта, чьими конституционными правами можно пренебречь.