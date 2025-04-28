Захарова: Живущим на Украине ветеранам рекомендовали прятать свои награды

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ef22b68-b038-4984-9e6a-f2365b55f585/conversions/172fb5cf-95a1-42c8-b66e-4ab84ed8fd43-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ef22b68-b038-4984-9e6a-f2365b55f585/conversions/172fb5cf-95a1-42c8-b66e-4ab84ed8fd43-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ef22b68-b038-4984-9e6a-f2365b55f585/conversions/172fb5cf-95a1-42c8-b66e-4ab84ed8fd43-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ef22b68-b038-4984-9e6a-f2365b55f585/conversions/172fb5cf-95a1-42c8-b66e-4ab84ed8fd43-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Украине, рекомендовали прятать свои награды. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает БЕЛТА.

"Живущим в Украине ветеранам Великой Отечественной войны рекомендуют прятать свои награды - те самые, за победу, за сражения, за подвиги в Великой Отечественной войне - на внутреннюю сторону пиджака, чтобы не смущать чувствительные взгляды местного населения. Ну, не говорят "русофобов", но очевидно. Это что? Что это? Как это называется? Это сознательное глумление, это издевательство, это унижение людей", - подчеркнула Мария Захарова.

По ее словам, соответствующую инструкцию разработали в Институте национальной памяти Украины. "Из нее следует, как нужно (как они сформулировали) правильно носить советские ордена и медали, демонстрация которых на публике фактически теперь запрещена. Переписав историю, Киев теперь требует, чтобы настоящие герои не просто остались в тени, чтобы они как бы самоуничтожились, чтобы они себя не проявляли, чтобы они не смели показывать ордена и медали", - констатировала официальный представитель МИД РФ.