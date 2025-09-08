Саммит ШОС в Китае наделал столько шума, что эхо еще долго будет будоражить крупные СМИ. Многополярный мир не просто стучится в двери, а уже вошел в общий дом и хочет жить по своим справедливым правилам. Запад, конечно, в шоке.

Почему же Запад может вновь оказаться на обочине?

Пока Кремль занят украинским конфликтом, место под солнцем на мировом рынке расчищают американцы. В погоне за лидерством Трамп угрозами выбивает из других стран обещание наращивать закупки американских энергоносителей.

статья про акции "Газпрома"

Видя подобное хамство Белого дома, страны уже пересматривают внешнюю политику. Так, Индия стремится упрочнить связи с Россией и даже примириться с Китаем, некогда ее главным региональным соперником.

Эксперты говорят о том, что уже вырисовывается новый энергетический союз России, Китая, Индии и Индонезии, который усилят их в противостоянии с любыми требованиями, навязываемыми в форме шантажа третьей стороной. Идет формирование абсолютно нового масштабного газового рынка.

Индии, к примеру, настолько выгодно закупать голубое топливо по адекватным ценам из России, что премьера страны Нарендра Моди даже не испугали пошлины Трампа. Эксперты назвали надбавку США в 50 % отчаянным шагом.

статья из EADaily

Как понять, что США раздражены? Правильно, они начинают угрожать. Вот, что в эфире заявил ведущий телеканала Fox News Джесси Уотерс.



Напомним, 29 сентября 2022 года мощные подводные взрывы вывели из строя газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2." Через них газ поставлялся в Западную Европу, прежде всего в Германию. Расследование превратилось в настоящий фарс.

статья из RGRU

В ноябре 2022 года разгорелся скандал. В телефоне бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс хакеры ровно через минуту после подрыва потоков обнаружили сообщение: "Дело сделано". Сама политик все отрицала, заявив, что подобный скандал вызван и спровоцирован Кремлем. К ответственности Лиз Трасс так и не привлекли.

Потери европейской экономики на момент лета 2025 года от сокращения поставок российского газа составили 1 трлн евро. Позже станет известно, следы подрыва потоков ведут к Украине и Валерию Залужному. Впрочем, американцы предлагают просто забыть инцидент.

Представитель США в Совбезе ООН Эндрю Куриэль:

"Давайте не будем тратить время и внимание Совета на инцидент, произошедший почти 3 года назад, а сосредоточимся на прекращении войны в Украине. Коллеги, нет смысла повторять наши многочисленные обсуждения по этому вопросу, Соединенные Штаты выражают полное доверие независимому судебному процессу в Германии. Арест подозреваемого является частью этого процесса, который все еще продолжается. Это не событие, требующее внимания Совета".

Представитель США в Совбезе ООН Эндрю Куриэль

Теракты не закончились и в 2025 году, но этот раз Украина подорвала дружбу с Венгрией. Нефтепровод - важнейшая артерия для Евросоюза.

13 августа 2025 года силы ВСУ ударили по нефтепроводу в Брянской области, именно эта ветка отвечает за транзит черного золота в Европу. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт сравнивает это с полноценной атакой на страну.

Спустя пять дней Киев снова ударил по трубам, вызвав еще больше гнев в Венгрии и уже Словакии.

На пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский не скрывал улыбки: "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование дружбы зависит от позиции Венгрии".

президент Украины Владимир Зеленский

Пикантная ситуация еще и в том, что не успев вернуться в Белый дом, Трамп сразу же после избрания провозгласил "буду добиваться энергетической гегемонии США". Евросоюз подмять получилось, но непослушные Владимир Путин и Си Цзиньпин очень некстати придумали что-то свое.

Белый дом очень хотел быть ведущим поставщиком энергоносителей, заварив кашу в Украине и заставив Евросоюз разругаться с Россией. Отказаться от дешевого газа и покупать втридорого свой.

Плюс "Северные потоки" совершенно "случайно" вышли из строя. Сегодня обескровить старушку Европу Трамп пытается под благовидным предлогом "мир во всем мире". Прикрываясь им, Брюсселю командуют отвернуться от той же Индии.

Марат Баширов

В общем, сплошной эгоизм и холодный расчет. Вы спросите, неужели европейские лидеры этого не понимают? И зачем стрелять в ногу собственной экономике? Политологи отвечают - в Европе все знают, но вынуждены нажимать на спусковой крючок.

Марат Баширов

Глядя на все происходящее, вернувшись из Китая, ситуацию емко описал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявив, что в изоляции сегодня на самом деле находится именно Европейский Союз.

Экономисты и политологи продолжают рисовать Брюсселю очень мрачные перспективы.

Александр Гусев

Пока Вашингтон спорит со всеми, запугивает и сыплет угрозами, мир необратимо меняется, терпеть такое поведение готовы не все. Неспроста бесятся и психуют западные СМИ и политики - мыльный пузырь их величия лопается.