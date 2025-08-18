Западу стоит задуматься, как будет выглядеть будущее Украины

Любые гарантии безопасности для Украины не будут предусматривать членство в НАТО - заявил постпред США при военном блоке Мэттью Уитакер. Они будут предоставлены "коалицией желающих".



Вместе с тем американская сторона считает, что Украина превратится в крупного поставщика оружия и военной техники в страны ЕС, которые взяли на себя обязательство тратить 5 % ВВП на оборону.



По мнению Уитакера, западным государствам необходимо задаться вопросом о том, как будет выглядеть украинская экономика в перспективе. По его словам, стране, помимо оборонного сектора, предстоит восстанавливать сельхозэкономику, порты и инфраструктуру.