Запрет соцсетей для подростков - почему в странах Европы проводят цифровую революцию

Прогресс не остановить, хотя президент Франции думает иначе. Павел Дуров резко высказался против новой мировой моды на запрет соцсетей для подростков. По мнению основателя Telegram, за такими инициативами часто стоят политики с низким рейтингом одобрения

Уровень негативного отношения к Эммануэлю Макрону доходит до 77 %, к Киру Стармеру - примерно 75 %, а у Педро Санчеса, премьера Испании, согласно свежим опросам, около 70 % отрицательных отзывов. Именно эта троица активно взялась за введение драконовских мер в отношении детей и Всемирной паутины. Но что стоит за таким рвением? О цифровой революции - в рубрике "Полная €врОПА".

Дурной пример или реальная забота о цветах жизни? В Европе набирает обороты дискуссия о жестких ограничениях доступа детей к цифровым платформам. Франция, Испания, Великобритания и другие страны готовят законопроекты с возрастными порогами на примере Австралии.

Пионером и лучшим учеником на континенте стала Пятая республика. С подачи Макрона в конце января в стране в первом чтении приняли соответствующий документ о запрете соцсетей для всех, кто младше 15. Более того, в черный список для детей во Франции также рискуют попасть нейросети, некоторые видеоигры и сервисы VPN, чтобы молодежь не могла обходить блокировки.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Мы запрещаем социальные сети для лиц моложе 15 лет, также собираемся запретить телефоны в средних школах. Должны быть введены ясные правила для наших подростков, семей и учителей. Мозги наших детей и подростков не продаются. Их эмоции не подлежат безнаказанному манипулированию со стороны американских платформ или китайских алгоритмов".

Пока французским детям рано унывать и разбивать телефоны. Несмотря на то что инициаторы ссылаются на рост тревожности и депрессии среди подростков, новый закон еще должен пройти одобрение Сената и может столкнуться с юридическими вызовами. Эксперты указывают на сложности технической реализации возрастной верификации. Родители не уверены, что новые меры будут работать должным образом.

По пути цифрового детокса пошли и в Испании. Ее премьер анонсировал план, согласно которому цифровые платформы обяжут внедрить специальную систему для проверки возраста пользователей. В данном случае речь идет уже о 16 годах. По словам Санчеса, испанские власти защитят детей от цифрового дикого Запада.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"Платформы должны внедрить эффективные системы проверки возраста. Не просто флажки, а реальные барьеры, которые работают. Сегодня наши дети подвергаются воздействию пространства, в котором они никогда не должны были ориентироваться в одиночку: наркомании, жестокого обращения, порнографии, манипуляций, насилия. Мы больше не примем это. Мы защитим их от цифрового дикого Запада".

За пределами ЕС идея запретов тоже стала популярна. Британский премьер Кир Стармер, который ранее выступал за вседозволенность в Сети, теперь всерьез говорит об ограничениях для детей до 16 лет. Изменить позицию его вынудили депутаты, которые все чаще говорят о вреде интернета для подростков, и, возможно, искусственный интеллект, который нарядил Стармера в купальник.

Джон Альфред Стоддард Нэш, член палаты лордов Великобритании:

"Мы стоим перед лицом социальной катастрофы. Многие подростки проводят в социальных сетях по 7 и более часов в день. В настоящее время со всего мира поступает много свидетельств, что становится ясно, что по всем показателям - здоровью, когнитивным способностям, уровню образования, преступности, экономической продуктивности - наносится ущерб детям. С 2016 года число обращений детей в психиатрические службы увеличилось на 477 %, а число случаев расстройств пищевого поведения среди подростков увеличилось в 16 раз".

О вреде соцсетей говорят не только политики. Психологи, врачи и даже математики через одного уверяют, что подрастающее поколение дряхлее, тупее и становится все более неконтролируемым. Самое страшное, что соцсети, смартфоны и прочие гаджеты сегодня зачастую имеют гораздо большее влияние на детей, чем родители. По сути, если раньше некоторых воспитывала улица, то сейчас - Сеть.

Алексей Савватеев, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН:

"Смартфон является героином сегодняшнего дня. Можно провести аналогию с алкоголем: для ребенка - просто сухой закон. И никак иначе, потому что это вызовет привыкание, отупление и неспособность концентрироваться ни на чем. Мы живем в условиях, когда смартфон конкурирует со школой".