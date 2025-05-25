Защита выборов в Румынии от французов: демократический порыв или вендетта Дурова?

Румынские выборы обернулись большим скандалом. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французскую разведку в уничтожении свободы слова, демократии и суверенного избирательного права. Дуров заявил, что страны западных демократий вмешивались и в дела Молдовы, и в дела Украины. Этот список можно продолжать.

Сегодня основатель мессенджера выглядит борцом за справедливость, мол, защитил румынский народ и не дал блокировать свободу слова на своей платформе. Но вот вопрос: почему, например, блокировались наши прогосударственные телеграм-каналы без зазрения совести и высоких речей о демократии? О вендетте Дурова рассказала Екатерина Тихомирова в рубрике "Катюшин расчет".

Всего 2 поста и хваленая европейская демократия впала в истерику. Столкновение Павла Дурова и французских властей продолжается, новый виток вспыхнул на прошлой неделе. Некая страна, как написал Дуров, потребовала от него блокировать сторонников неугодного Брюсселю кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона. А эмодзи в виде багета как бы намекнуло, что же это за страна. Это Франция!

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Павел Дуров:

"Западноевропейское правительство (угадайте какое) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии перед сегодняшними президентскими выборами. Я наотрез отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей и блокировать их политические каналы. Невозможно "защитить демократию", разрушая демократию. Невозможно "бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в выборы. Либо у вас есть свобода слова и честные выборы, либо их нет".

Впрочем, Запад не стал тоталитарным, он был тоталитарным. Просто у нас превратно понимают сам термин "свобода слова". Для них это была не свобода слова, а свобода распространения информации там и такой, которая нужна была их политикам или их бизнесу. Информация сегодня покупается за крупную валюту, а контроль над ней значит власть и управление.

Истории о том, как французские власти пытались загнать под каблук Telegram, уже много месяцев. Напомню, в августе 2024 года по сути было доказано, что демократия может существовать, но в нынешнем мире только на поводке у спецслужб гегемона.

Французские власти в аэропорту арестовали Павла Дурова, чуть ли не на взлетном поле оформив ордер на его арест. Мошенничество, незаконный оборот наркотиков, педофилия, терроризм - такой набор преступлений вменяли создателю мессенджера. Однако не он сам лично якобы совершил эти преступления, а разного рода преступники и группировки, пользуясь площадкой Telegram.

Обратим внимание, есть еще WhatsApp или мессенджер Facebook, которые тоже используют преступники, однако арестовывать Марка Цукерберга никто не собирался. От Дурова же потребовали сотрудничать с французскими властями.

Тимур Шафир news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a429d29-b825-4edc-b8dc-9446c54c2a1d/conversions/d1dcf03f-3413-4d92-918d-9eb287eb6801-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a429d29-b825-4edc-b8dc-9446c54c2a1d/conversions/d1dcf03f-3413-4d92-918d-9eb287eb6801-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a429d29-b825-4edc-b8dc-9446c54c2a1d/conversions/d1dcf03f-3413-4d92-918d-9eb287eb6801-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a429d29-b825-4edc-b8dc-9446c54c2a1d/conversions/d1dcf03f-3413-4d92-918d-9eb287eb6801-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Крайне популярная, крайне интересная и насыщенная виртуальная площадка, которая, с одной стороны, представляет из себя мессенджер, с другой стороны, глобальную платформу для СМИ, которая является разработкой Павла Дурова и его компании под названием Telegram, французов не могла не заинтересовать в этих условиях. Мы можем только предполагать и гадать, на какой крючок они его могли подсадить, как могла выглядеть операция по вытаскиванию Дурова во Францию. Мы можем только рассуждать на тему, сдал ли Дуров ключи".

Дурова, конечно, из-под ареста выпустили. Более того, даже разрешили слетать по делам в Дубай, несмотря на то что расследование продолжается. Все это приводит к заключению, что на сделку Дуров все-таки пошел. Вопрос только, какого рода? И здесь уместно напомнить, через Telegram координировались беспорядки 2020 года у нас, вбрасывалась манипуляционная информация. И никто каналы не блокировал.

Однако прогосударственные каналы белорусских журналистов ("Желтые сливы" или канал Григория Азаренка) без возмущений и постов о свободе слова удалялись. Теперь Дуров внезапно все-таки выдал базу: иностранные разведки якобы демократичных стран Запада влияют и вмешиваются в выборы других стран и оказывают давление на свободу слова.

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"Французская внешняя разведка подтвердила, что они встречались со мной якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией. На самом деле детская порнография даже не упоминалась. Они хотели IP подозреваемых в терроризме во Франции, но их всегда больше волновала геополитика: Румыния, Молдова, Украина", - написал Дуров в соцсети Х.

Александр Ионов, член Совета по правам человека при президенте России:

"Франция вмешивается в выборы Румынии, Молдовы, занимается профанациями и просит, по сути, дать доступ к тем каналам, которые касаются не просто интересов Франции, а интересов разведок, глобалистов, то есть странам, которые обмениваются развединформацией: Великобритания, Франция, Германия, Соединенные Штаты и так далее. Они пытаются сделать глобальную сеть по мониторингу и контролю за всеми и вся, чтобы вмешиваться в процессы".

Александр Ионов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33781cd9-15dc-4b0d-af47-dc1d5b6f9471/conversions/76b51a52-908a-434b-9a1d-54dd6f778f64-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33781cd9-15dc-4b0d-af47-dc1d5b6f9471/conversions/76b51a52-908a-434b-9a1d-54dd6f778f64-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33781cd9-15dc-4b0d-af47-dc1d5b6f9471/conversions/76b51a52-908a-434b-9a1d-54dd6f778f64-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33781cd9-15dc-4b0d-af47-dc1d5b6f9471/conversions/76b51a52-908a-434b-9a1d-54dd6f778f64-xl-___webp_1920.webp 1920w

"И в Республике Беларусь это тоже переживали, когда были митинги. Тогда как раз через Telegram западные спецслужбы раскачивали обстановку, вкидывали фейки и призывали людей выходить на улицу. А сегодня основатель Telegram говорит, что это было сделано непосредственно при участии западных спецслужб", - отметил Александр Ионов.

Надо сказать, что французская разведка начала рьяно опровергать слова Дурова, чем, впрочем, только подтвердила фактор вмешательства. А вот акции Дурова резко пошли вверх. Так что вендетта основателя Telegram принесла вполне ощутимые плоды. Сегодня его называют революционером и борцом за демократию и свободу слова. Хотя сказал ли Дуров что-то новое, или, возможно, вывел кого-то на чистую воду? Нет, это секрет Полишинеля. Он только подтвердил то, что было на поверхности и так.