Заявление Трампа обвалило фондовый рынок на 450 млрд долларов

Накаляется торговое противостояние Вашингтона и Пекина. Дональд Трамп заявил, что США могут прекратить торговлю с Китаем в ряде отраслей из-за нежелания последнего импортировать американские сельскохозяйственные продукты. По мнению хозяина Белого дома, отказ Пекина от покупки товаров из выращенной в Штатах сои, создающий трудности для местных фермеров, является актом экономической вражды.



Заявление Трампа негативно сказалось на фондовом рынке США. За считанные минуты после сообщения американского президента рынок обвалился на 450 миллиардов долларов.