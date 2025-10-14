В США 14-й день шатдауна: для стабилизации ситуации в стране продолжают сокращать кадры

14-й день приостановки работы американского правительства. Провалено 8-е голосование по вопросу законопроекта о временном финансировании. Для стабилизации ситуации государственные ведомства продолжают проводить оптимизацию кадров. Уведомление об увольнении было направлено уже 4 200 служащим.



Самые масштабные сокращения коснулись Министерства финансов, а также здравоохранения и соцслужб. Шатдаун затронул и армейский строй. Бюджетное управление Белого дома заявило, что в ожидании принятия законопроекта о финансировании, и дальше вынужденно будет сокращать численность военнослужащих. Согласно данным американского рынка прогнозов, вероятность того, что шатдаун в США продлится более 30 дней, составляет 68 %.