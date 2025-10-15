3.69 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
В Беларуси до 22 октября маршрутки под особым контролем
Маршрутки - под особым контролем ГАИ. Дорожная милиция по всей Беларуси проводит профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности перевозок пассажиров маршрутными микроавтобусами в регулярном междугородном и пригородном сообщении.
Основная цель - профилактика нарушений, совершаемых водителями такого транспорта и должностными лицами перевозчиков.
Сотрудники ГАИ уделят внимание пресечению фактов эксплуатации неисправного транспорта, превышения скоростных ограничений, правил маневрирования и обгона, проезда на запрещающий сигнал светофора и перевозки пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.
Андрей Гаркуша, первый замначальника ГУ ГАИ МВД Беларуси:
"В случае выявления нарушений, связанных с порядком допуска водителей и неисправного транспорта к перевозке пассажиров, к руководителям субъектов хозяйствования будут применены меры административного воздействия. ГАИ предупреждает: перевозчик несет повышенную ответственность за жизнь и здоровье пассажиров".
Наряды ДПС проконтролируют соблюдение правил дорожного движения и перевозки пассажиров. Профилактические мероприятия пройдут по 22 октября.