В Беларуси до 22 октября маршрутки под особым контролем

Маршрутки - под особым контролем ГАИ. Дорожная милиция по всей Беларуси проводит профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности перевозок пассажиров маршрутными микроавтобусами в регулярном междугородном и пригородном сообщении.



Основная цель - профилактика нарушений, совершаемых водителями такого транспорта и должностными лицами перевозчиков.



Сотрудники ГАИ уделят внимание пресечению фактов эксплуатации неисправного транспорта, превышения скоростных ограничений, правил маневрирования и обгона, проезда на запрещающий сигнал светофора и перевозки пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.

Андрей Гаркуша, первый замначальника ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"В случае выявления нарушений, связанных с порядком допуска водителей и неисправного транспорта к перевозке пассажиров, к руководителям субъектов хозяйствования будут применены меры административного воздействия. ГАИ предупреждает: перевозчик несет повышенную ответственность за жизнь и здоровье пассажиров".