Депутат Боровик: Беларусь и США заинтересованы в возобновлении отношений

Результативный диалог между Беларусью и США говорит о том, что обе страны заинтересованы в улучшении дипломатических и экономических отношений. Мнение эксперта.

Вадим Боровик, депутат Минского городского совета депутатов:

"Конструктивный диалог между официальным Минском и Вашингтоном говорит о том, что наши лидеры Александр Лукашенко и Дональд Трамп при выстраивании двухсторонних отношений руководствуются здравым смыслом. Именно такой формат диалога позволяет нам находить решения по самым сложным вопросам двусторонних отношений".