Депутат Боровик: Беларусь и США заинтересованы в возобновлении отношений
Результативный диалог между Беларусью и США говорит о том, что обе страны заинтересованы в улучшении дипломатических и экономических отношений. Мнение эксперта.
Вадим Боровик, депутат Минского городского совета депутатов:
"Конструктивный диалог между официальным Минском и Вашингтоном говорит о том, что наши лидеры Александр Лукашенко и Дональд Трамп при выстраивании двухсторонних отношений руководствуются здравым смыслом. Именно такой формат диалога позволяет нам находить решения по самым сложным вопросам двусторонних отношений".
Депутат отметил, что в свою очередь, американские партнеры также хорошо осознают, что Беларусь заинтересована не только в нормализации политико-дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки, но и в выстраивании долгосрочных, взаимовыгодных торгово-экономических отношений, в снятии всех санкций с нашей страны.
Также диалог Беларуси и Вашингтона, конструктивная позиция Беларуси могут в определенной степени содействовать мирному урегулированию конфликта в Украине.