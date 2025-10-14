Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Выплат больше не будет: Латвия больше не намерена содержать украинских беженцев

Латвия намерена отказаться от помощи украинским беженцам. Согласно законодательным инициативам, утвержденным правительством страны, мигрантам из Украины перестанут выплачивать пособия по безработице.

Финансовой поддержки намерены лишить и самозанятых. Кроме того, украинские граждане не будут освобождаться от пациентского взноса при получении медицинских услуг. Сборы на регистрацию животных и соблюдение обязательных санитарных требований также придется покрывать беженцам из Украины самостоятельно. Все законодательные поправки вступят в силу после их принятия парламентом Латвии.

