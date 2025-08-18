Зеленский отверг предложения Трампа по прекращению конфликта в Украине

Зарубежная пресса строит догадки в преддверии переговоров в Вашингтоне. Как пишет итальянская "Коррьере делла сера", европейцы хотят повторить "модель саммита на Аляске", то есть поочередные выступления без ответов на вопросы. Иначе Трамп может перетянуть все внимание на себя. Американский президент уже выдвинул свои условия для прекращения конфликта: Украина должна отказаться от Крыма и забыть про членство в НАТО.

Но Зеленский с ходу отверг эти условия. Он заявил, что Киев стремится к долгосрочному миру, но не любой ценой.