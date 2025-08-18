3.71 BYN
Зеленский отверг предложения Трампа по прекращению конфликта в Украине
Зарубежная пресса строит догадки в преддверии переговоров в Вашингтоне. Как пишет итальянская "Коррьере делла сера", европейцы хотят повторить "модель саммита на Аляске", то есть поочередные выступления без ответов на вопросы. Иначе Трамп может перетянуть все внимание на себя. Американский президент уже выдвинул свои условия для прекращения конфликта: Украина должна отказаться от Крыма и забыть про членство в НАТО.
Но Зеленский с ходу отверг эти условия. Он заявил, что Киев стремится к долгосрочному миру, но не любой ценой.
Как пишет Daily Mail, так Зеленский провоцирует очередное противостояние в Белом доме, на этот раз - с участием европейских лидеров. У CNN свой прогноз - эксперт в эфире телеканала заявил, что Зеленскому придется "проглотить горькую таблетку" территориальных уступок. Ведь Трамп недвусмысленно дал понять - "надо смириться с тем, что потерянная территория потеряна надолго, и любые иллюзии о возвращении Крыма и большей части Донбасса закончились".