Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию
Автор:Редакция news.by
Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет направлять подразделения Вооруженных сил Украины в другие страны. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на информационное агентство УНН и Верховную раду.
Закон разрешает направление подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время действия военного положения.
Отмечается, что реализация закона может помочь украинским подразделениям получить сложную военную технику и профессионально освоить ее использование.
Также Зеленский подписал законопроект об увеличении расходов на оборону почти на 325 млрд грн (около 7,8 млрд долларов). Средства будут направлены на ВСУ, закупку оружия, Нацгвардию и другие силовые структуры.