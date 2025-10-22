Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c49bc08f-45d4-4faa-807c-9ba3dfe08712/conversions/cb49272e-28c8-4617-8948-78a682a57448-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c49bc08f-45d4-4faa-807c-9ba3dfe08712/conversions/cb49272e-28c8-4617-8948-78a682a57448-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c49bc08f-45d4-4faa-807c-9ba3dfe08712/conversions/cb49272e-28c8-4617-8948-78a682a57448-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c49bc08f-45d4-4faa-807c-9ba3dfe08712/conversions/cb49272e-28c8-4617-8948-78a682a57448-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет направлять подразделения Вооруженных сил Украины в другие страны. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на информационное агентство УНН и Верховную раду.

Закон разрешает направление подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время действия военного положения.

Отмечается, что реализация закона может помочь украинским подразделениям получить сложную военную технику и профессионально освоить ее использование.