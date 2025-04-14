Зеленский пожаловался, что США отказываются продать Украине системы ПВО Patriot

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Киев готов отдать США 15 млрд долларов за 10 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, но Вашингтон не хочет продавать установки. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

"Мы готовы купить (у США - прим. ред.) и нам нужно хотя бы 10 систем [Patriot], чтобы закрыть некоторые города, и это 15 млрд долларов. Мы готовы заплатить эти 15 млрд долларов, мы найдем эти деньги и все будем оплачивать", - заверял он в интервью телеканалу CBS News.

Ранее Зеленский уже говорил о готовности Украины купить у США большой пакет оружия, в который войдут и системы Patriot, однако сумма и источники средств не уточнялись. Теперь он заявил, что Киев намерен покупать у Вашингтона системы ПВО и другое вооружение за счет европейских партнеров. "У нас нет систем ПВО, у нас недостаточно этих систем. Пакет с новым оружием, которое нам нужно, мы передавали Соединенным Штатам. Этот пакет мы готовы покупать. Мы обсуждали с европейскими партнерами, которые готовы вместе с нами финансировать соответствующие пакеты", - добавил он.

При этом Зеленский опять заявил, что договориться с США о покупке систем Patriot не удается. "Я не понимаю, почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot, - сказал он. - США говорят, что сегодня нет возможности. Но в это же время они передают такие системы, например, Израилю".