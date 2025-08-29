Зеленский признал, что Украина не в состоянии отвоевать свои границы

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7fc3c44-5eca-47f6-9ec7-5ca8ee55919f/conversions/bcf2fe03-3a72-4404-9492-9605ea5d73d2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7fc3c44-5eca-47f6-9ec7-5ca8ee55919f/conversions/bcf2fe03-3a72-4404-9492-9605ea5d73d2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7fc3c44-5eca-47f6-9ec7-5ca8ee55919f/conversions/bcf2fe03-3a72-4404-9492-9605ea5d73d2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7fc3c44-5eca-47f6-9ec7-5ca8ee55919f/conversions/bcf2fe03-3a72-4404-9492-9605ea5d73d2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

На пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет отвоевать свои границы, пишет ТАСС.

"Прекращение конфликта может быть либо военным, либо дипломатическим путем, но мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем, - сказал он. - Дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями, чем путь через войну".

При этом Зеленский поспешил обвинить Россию в искусственном затягивании переговорного процесса. По его словам, 29 августа в Нью-Йорке должна состояться встреча главы его офиса Андрея Ермака и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, они обсудят подготовку к предстоящим встречам.