Зеленский признал, что Украина не в состоянии отвоевать свои границы
На пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет отвоевать свои границы, пишет ТАСС.
"Прекращение конфликта может быть либо военным, либо дипломатическим путем, но мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем, - сказал он. - Дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями, чем путь через войну".
При этом Зеленский поспешил обвинить Россию в искусственном затягивании переговорного процесса. По его словам, 29 августа в Нью-Йорке должна состояться встреча главы его офиса Андрея Ермака и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, они обсудят подготовку к предстоящим встречам.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не наблюдает динамики по переговорному процессу по Украине, при этом Москва сохраняет заинтересованность и готовность к нему. Официальный представитель МИД РФ обозначила, что должны включать итоги переговоров по ситуации вокруг Украины. Это демилитаризация, денацификация, нейтральный внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание территориальных реалий, обеспечение прав русского, русскоязычного населения, прекращение гонений на каноническое православие.