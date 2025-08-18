Зеленский встречается с европейскими лидерами перед переговорами с Трампом

Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03d6812e-c7da-45f9-8e12-33157955f418/conversions/885591f4-2e1a-49cb-a959-f1fcb764ee87-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03d6812e-c7da-45f9-8e12-33157955f418/conversions/885591f4-2e1a-49cb-a959-f1fcb764ee87-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03d6812e-c7da-45f9-8e12-33157955f418/conversions/885591f4-2e1a-49cb-a959-f1fcb764ee87-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03d6812e-c7da-45f9-8e12-33157955f418/conversions/885591f4-2e1a-49cb-a959-f1fcb764ee87-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ТАСС

Владимир Зеленский встречается с европейскими лидерами в Вашингтоне перед тем, как отправиться в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, информирует ТАСС со ссылкой на агентство Укринформ.

По данным агентства, встречи проходят в здании посольства Украины. Ожидается, что переговоры с лидерами будут проходить в разное время. По информации агентства, запланировано общение Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Марком Рютте, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министрами Великобритании и Италии Киром Стармером и Джорджей Мелони, а также президентом Финляндии Александером Стуббом.

В отеле уже прошла встреча Зеленского со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.