Зеленский встречается с европейскими лидерами перед переговорами с Трампом
Владимир Зеленский встречается с европейскими лидерами в Вашингтоне перед тем, как отправиться в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, информирует ТАСС со ссылкой на агентство Укринформ.
По данным агентства, встречи проходят в здании посольства Украины. Ожидается, что переговоры с лидерами будут проходить в разное время. По информации агентства, запланировано общение Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Марком Рютте, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министрами Великобритании и Италии Киром Стармером и Джорджей Мелони, а также президентом Финляндии Александером Стуббом.
В отеле уже прошла встреча Зеленского со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.
По информации Белого дома, планируется, что сначала Трамп в течение часа будет вести переговоры с Зеленским, а потом примет европейских лидеров.