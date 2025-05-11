3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции
Владимир Зеленский заявил, что будет ждать президента России Владимира Путина в Турции 15 мая, пишет РИА Новости.
"Я буду ждать Путина в Турции в четверг", - написал Зеленский в социальной сети X.
В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.