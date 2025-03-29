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Землетрясение в Мьянме магнитудой в 7,7 по Рихтеру стало сильнейшим за последние 100 лет
Не успела Мьянма оправиться от одного землетрясения, как на нее обрушилось еще одно. Первое, магнитудой в 7,7 по Рихтеру, стало сильнейшим за последние 100 лет существования страны, второе (хоть и меньшее по силе - магнитудой 5, 2) усугубило ситуацию, приведя к новым разрушениям и человеческим потерям.
По последним данным, в Мьянме более 1 600 человек погибли, свыше 3 400 пострадали, еще 140 пропали без вести. Серьезный ущерб нанесен более чем 10 городам и регионам страны. Повреждены дома, школы, правительственные здания, больницы, аэропорты, храмы и монастыри; наблюдаются перебои со связью и интернетом. Объявлен режим чрезвычайного положения.
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:
"Землетрясение, которое произошло в некоторых регионах Юго-Восточной Азии, поистине ужасно! Мы выражаем свои соболезнования правительствам и народам региона. Структуры Организации Объединенных Наций мобилизуются, чтобы помочь нуждающимся".
Помощь пострадавшим от стихийного бедствия
Землетрясения нанесли значительный урон инфраструктуре Мьянмы, в том числе линиям электропередач и подстанциям. Из-за этого электричество подают лишь четыре часа в день. Власти заявили о готовности принять любую иностранную помощь.
Факт
Растет число жертв в соседнем Таиланде
Растет число жертв землетрясений и в соседнем Таиланде. В Бангкоке их количество возросло до 14 человек, порядка 120 считаются пропавшими без вести. Предположительно, большинство из них находится под завалами 30-этажного здания в центральной части столицы.
"Я молюсь за то, чтобы моя дочь оказалась в безопасности, чтобы она выжила, а не лежала там под завалами", - переживает жительница Бангкока.
"Здание полностью разрушено. У меня нет слов! Я молюсь за то, чтобы моего мужа не оказалось под завалами. Я сказала нашим детям, что поеду сюда, чтобы вернуть папу домой. Но я не говорила им, что произошло на самом деле", - рассказала другая.
Толчки ощущались и в соседних странах
Поиск выживших затруднен. Пока специалисты ведут работы только по краям обрушения, в центр объекта проникнуть не удается. От жителей Бангкока поступило более 2 тысяч сообщений о трещинах в стенах зданий. Сила землетрясений в Мьянме ощущалась далеко за пределами страны. Было зафиксировано 77 афтершоков, которые затронули Вьетнам, Бангладеш, Индию, Лаос и Китай.
Фото ТАСС