Землетрясение в Мьянме магнитудой в 7,7 по Рихтеру стало сильнейшим за последние 100 лет

Не успела Мьянма оправиться от одного землетрясения, как на нее обрушилось еще одно. Первое, магнитудой в 7,7 по Рихтеру, стало сильнейшим за последние 100 лет существования страны, второе (хоть и меньшее по силе - магнитудой 5, 2) усугубило ситуацию, приведя к новым разрушениям и человеческим потерям.

В Мьянме объявлен режим ЧС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61c52dc9-1e7d-48a8-8e53-cdafebb3a5a6/conversions/96dd036b-4c06-490e-9165-fbe5443f7dc4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61c52dc9-1e7d-48a8-8e53-cdafebb3a5a6/conversions/96dd036b-4c06-490e-9165-fbe5443f7dc4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61c52dc9-1e7d-48a8-8e53-cdafebb3a5a6/conversions/96dd036b-4c06-490e-9165-fbe5443f7dc4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61c52dc9-1e7d-48a8-8e53-cdafebb3a5a6/conversions/96dd036b-4c06-490e-9165-fbe5443f7dc4-xl-___webp_1920.webp 1920w В Мьянме объявлен режим ЧС

По последним данным, в Мьянме более 1 600 человек погибли, свыше 3 400 пострадали, еще 140 пропали без вести. Серьезный ущерб нанесен более чем 10 городам и регионам страны. Повреждены дома, школы, правительственные здания, больницы, аэропорты, храмы и монастыри; наблюдаются перебои со связью и интернетом. Объявлен режим чрезвычайного положения.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

"Землетрясение, которое произошло в некоторых регионах Юго-Восточной Азии, поистине ужасно! Мы выражаем свои соболезнования правительствам и народам региона. Структуры Организации Объединенных Наций мобилизуются, чтобы помочь нуждающимся".

Помощь пострадавшим от стихийного бедствия

Землетрясения нанесли значительный урон инфраструктуре Мьянмы, в том числе линиям электропередач и подстанциям. Из-за этого электричество подают лишь четыре часа в день. Власти заявили о готовности принять любую иностранную помощь.

Факт Растет число жертв в соседнем Таиланде

Растет число жертв землетрясений и в соседнем Таиланде. В Бангкоке их количество возросло до 14 человек, порядка 120 считаются пропавшими без вести. Предположительно, большинство из них находится под завалами 30-этажного здания в центральной части столицы.

"Я молюсь за то, чтобы моя дочь оказалась в безопасности, чтобы она выжила, а не лежала там под завалами", - переживает жительница Бангкока.

В Мьянме объявлен режим чрезвычайного положения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c3fee1d-0be6-4a2b-ab5e-2c1de48ef9e1/conversions/f6ede5b9-a9b2-419f-bc99-c3455af3f4c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c3fee1d-0be6-4a2b-ab5e-2c1de48ef9e1/conversions/f6ede5b9-a9b2-419f-bc99-c3455af3f4c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c3fee1d-0be6-4a2b-ab5e-2c1de48ef9e1/conversions/f6ede5b9-a9b2-419f-bc99-c3455af3f4c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c3fee1d-0be6-4a2b-ab5e-2c1de48ef9e1/conversions/f6ede5b9-a9b2-419f-bc99-c3455af3f4c2-xl-___webp_1920.webp 1920w В Мьянме объявлен режим чрезвычайного положения

"Здание полностью разрушено. У меня нет слов! Я молюсь за то, чтобы моего мужа не оказалось под завалами. Я сказала нашим детям, что поеду сюда, чтобы вернуть папу домой. Но я не говорила им, что произошло на самом деле", - рассказала другая.

Толчки ощущались и в соседних странах

Поиск выживших затруднен. Пока специалисты ведут работы только по краям обрушения, в центр объекта проникнуть не удается. От жителей Бангкока поступило более 2 тысяч сообщений о трещинах в стенах зданий. Сила землетрясений в Мьянме ощущалась далеко за пределами страны. Было зафиксировано 77 афтершоков, которые затронули Вьетнам, Бангладеш, Индию, Лаос и Китай.