Жители Белостока вышли на протест, неся в руках гробы

В Польше простые поляки и представители местного бизнес-сообщества объявили Варшаве протест. Они требуют открыть границы с Беларусью.

Жители Белостока вышли на главную улицу города, неся в руках гробы. Шествие символизировало похороны подляской экономики. Из-за закрытых Варшавой КПП на польско-белорусской границе местные бизнесмены терпят убытки. С 2021 года их выручка сократилась на 40 %. Возросло число банкротств в сфере услуг и транспортных перевозок; тысячи человек оказались безработными. И плачевная ситуация с каждым месяцем усугубляется.