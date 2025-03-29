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Жители Белостока вышли на протест, неся в руках гробы
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5_42025-03-29T18:25:09.000000Z00
В Польше простые поляки и представители местного бизнес-сообщества объявили Варшаве протест. Они требуют открыть границы с Беларусью.
Жители Белостока вышли на главную улицу города, неся в руках гробы. Шествие символизировало похороны подляской экономики. Из-за закрытых Варшавой КПП на польско-белорусской границе местные бизнесмены терпят убытки. С 2021 года их выручка сократилась на 40 %. Возросло число банкротств в сфере услуг и транспортных перевозок; тысячи человек оказались безработными. И плачевная ситуация с каждым месяцем усугубляется.
Согласно данным Главного польского статуправления, за январь 2025 года розничные продажи в Подлясье упали еще на 5,5 %.