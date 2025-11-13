Жители Литвы месяцами не могут попасть к врачам

Как пишут СМИ, очередь на запись к ортодонту в госполиклинику составляет почти тысячу человек. Консультации с гематологом придется ждать почти полгода.

Результаты соцопросов лишь подтверждают плачевность ситуации. Почти каждый пятый житель Литвы перестал обращаться к врачам. Таких особенно много среди молодежи до 30 лет, которая, видимо, предпочитает не тратить время на бесконечные очереди.