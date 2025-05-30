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Витебская область усилит сотрудничество с Китаем
Контракты на поставку продукции, совместные белорусско-китайские проекты, культурное взаимодействие. Делегация Витебской области представила Беларусь на форуме регионов-побратимов, который прошел в китайской провинции Шаньдун. Всего в масштабном мероприятии приняли участие более 50 стран. С белорусской стороны были представлены оршанские, полоцкие, браславские, верхнедвинские, витебские предприятия.
Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома:
Наши предприятия ездили туда целенаправленно, потому что многие из них были в поисках оборудования для модернизации, многие активно поставляют свою продукцию в Шаньдун. Также прорабатывались возможности дополнительной поставки продукции. С китайской стороны были специально организованы B2B-встречи, на которых с 52 китайскими компаниями обсуждались те или иные формы сотрудничества.
По предварительным данным, сумма контрактов на поставки продукции предприятий Витебщины в Шаньдун составит более 100 млн долларов. Так, Оршанский льнокомбинат будет экспортировать льняные ткани, белье. Возрастут также поставки в Китай мясных консервов, продукции деревообрабатывающих предприятий. Заключены контракты о совместном продукте "БелВитунифарм" с крупнейшей корпорацией, мировым лидером по производству фарм- и ветпрепаратов. Белорусско-китайский проект планирует реализовать и ОАО "Полоцк-Стекловолокно". Кроме того, есть договоренность с двумя китайскими компаниями о создании тепличных хозяйств для выращивания овощей закрытого грунта.