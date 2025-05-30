Витебская область усилит сотрудничество с Китаем

Контракты на поставку продукции, совместные белорусско-китайские проекты, культурное взаимодействие. Делегация Витебской области представила Беларусь на форуме регионов-побратимов, который прошел в китайской провинции Шаньдун. Всего в масштабном мероприятии приняли участие более 50 стран. С белорусской стороны были представлены оршанские, полоцкие, браславские, верхнедвинские, витебские предприятия.

Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома:

Наши предприятия ездили туда целенаправленно, потому что многие из них были в поисках оборудования для модернизации, многие активно поставляют свою продукцию в Шаньдун. Также прорабатывались возможности дополнительной поставки продукции. С китайской стороны были специально организованы B2B-встречи, на которых с 52 китайскими компаниями обсуждались те или иные формы сотрудничества.