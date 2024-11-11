Воскресенский о том, почему 2024 год был замечательным для Беларуси

2024 год был замечательный, поскольку были политические и экономические достижения. Таким мнением в программе "Это другое" поделился политолог Юрий Воскресенский.

Среди политических, по его словам, это то, что Беларусь стала полноправным членом ШОС, страной - партнером БРИКС, а также прорывные визиты белорусского Президента, размещение ядерного оружия, подписание Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. "Но если мы суммируем, то главное политическое достижение - обеспечен мир. Посмотрите, все воюют по периметру. Все вокруг воюют: справа, слева, сверху, снизу. А мы не воюем. Наше самое главное достижение, что мы обеспечили мир. И наша задача в 2025 году - обеспечить мир", - считает политолог.

Говоря об экономических успехах, он подчеркнул, что самый главный прогнозный макроэкономический показатель - это ВВП. "Мы обеспечили рост ВВП на 4 % по итогу года. Это значит, что страна стала на 4 % богаче. И в этом плане мы вошли в число европейских лидеров", - отметил политолог и привел в пример несколько фактов. В Минске открыли новую линию метро и два района столицы (Московский и Фрунзенский), совокупно сопоставимые по населению с областным городом Беларуси, будут пить родниковую воду.