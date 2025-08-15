Западные журналисты: Лукашенко сыграл серьезную роль в возобновлении диалога между Россией и США

Пока представители ведущих мировых СМИ ждут заявлений от Путина и Трампа, спецкор "Первого информационного" Виктория Сенкевич пообщалась с западными коллегами и узнала, как они относятся к Беларуси и ее лидеру Александру Лукашенко.

"У нас оказалось много общего, - обратила внимание она. - У одного из американских журналистов, например, жена из Беларуси. Я передала большой привет. Такие вот родственные связи существуют даже между странами".

"В кулуарах Беларусь хорошо знают и очень тепло о ней отзываются не только российские коллеги, что, в общем-то, ожидаемо, учитывая тесные контакты и сотрудничество, но и представители США, и других стран", - считает корреспондент.

"Многие отмечают, что Лукашенко действительно сыграл серьезную роль в возобновлении масштабного диалога между Россией и Соединенными Штатами. Вспоминают и телефонный разговор 15 августа Трампа с белорусским Президентом Александром Лукашенко", - рассказала Виктория Сенкевич.