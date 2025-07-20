Иностранные граждане из 157 стран приезжают в Беларусь за медуслугами

Медицина - один из белорусских брендов, который с каждым годом укрепляет свои позиции, благодаря сочетанию передовых технологий, высокого опыта врачей и доступных цен. Сегодня к нам за медпомощью приезжают граждане СНГ, а также Европы, Азии и Ближнего Востока - представители более полутора сотен государств.

Нашу медицину знают во всем мире. Ее ценят за качество, оперативность и доступность. Коллаборация опытных, высококвалифицированных специалистов и современных технологий делают отрасль с каждыми годом все более привлекательной. Только за 2025 год нашими медуслугами воспользовались более 160 тыс. зарубежных пациентов из 157 государств. Большая часть - это туристы из СНГ.

К примеру, Бахтиер Омаров к нам на лечение приехал их Казахстана. Прибыл в Беларусь в тяжелом состоянии с хроническим заболеванием печени. Белорусские медики отреагировали мгновенно. После оперативного вмешательства пациент идет на поправку.

О качестве белорусской медицины сегодня знают в Азии, Ближнем Востоке, Европе. У нас лечатся пациенты из Боснии и Герцеговины и Сербии.

"Я рассматривал различные варианты, в какой стране провести трансплантацию, пришел к выводу, что подходящий вариант - Беларусь. Здесь работают квалифицированные специалисты, а медицинская система устойчива", - отметил пациент из Сербии Душко Вуешевич.

Трансплантация органов и тканей - одно самых из востребованных направлений. Более 900 иностранцев лечились в 2024 году в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

Также в топе стоматология, онколечение, кардиохирургия, пластическая хирургия и гинекология. Помимо этого пациенты выбирают белорусские клиники для проведения комплексных медосмотров, так называемых чекапов. Многие отдают предпочтение белорусским реабилитационным и оздоровительным программам.

"Прежде всего это чекап-программы по выявлению заболеваний щитовидной железы, по выявлению и лечению остеопороза и сахарного диабета. Кроме этого у нас есть расширенные чекап-программы, например, "мужское здоровье", "женское здоровье", когда за 1-2 дня мужчины и женщины могут абсолютно полностью проверить свой организм, понять, есть ли какие-то проблемы", - рассказала заместитель главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Ольга Салко.

Спрос на качественную медицину у иностранцев растет каждый год. В прошлом, например, поток зарубежных пациентов увеличился на 20 %, тенденция позволяет зарабатывать и направлять заработанное на укрепление материально-технической базы и условий для работы врачей.

"На сегодняшний день, даже если брать по 2024 году, мы на медицинских услугах заработали более 42 млн долларов США. И уже по этому году мы видим, что поток медицинских туристов только увеличивается. За первый квартал заработано 10 млн долларов и прирост туризма осуществляется больше чем на 120 % по сравнению с первым кварталом 2024 года", - заявил замминистра здравоохранения Беларуси Александр Старовойтов.