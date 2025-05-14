В Гродно успешно прошла уникальная операция по созданию новой ушной раковины ребенку

В Гродненской университетской клинике прошла уникальная реконструктивная операция по созданию новой ушной раковины ребенку с врожденной аномалией развития. Об этом сообщает БЕЛТА.

Для операции у маленького пациента была сформирована высококвалифицированная мультидисциплинарная команда, которая включала врачей оториноларингологов и анестезиологов-реаниматологов университетской клиники, сотрудников кафедр детской хирургии и анестезиологии-реаниматологии Гродненского медуниверситета. Руководил всеми этапами подготовки и оперативного вмешательства заведующий кафедрой оториноларингологии и глазных болезней ГрГМУ профессор, доктор медицинских наук Олег Хоров.

"Перед оперирующими хирургами стояла задача воссоздать трехмерную структуру ушной раковины, размер и положение, наиболее точно повторяющие контуры естественного уха, и при этом нивелировать диссонанс с противоположной стороной, - рассказал Олег Хоров. - Для реконструкции комплексной формы при аутологичной реконструкции создают хрящевой каркас из собственного реберного хряща. Благодаря усовершенствованию техники операции аутологичной реконструкции ушной раковины количество операций удалось сократить до двух. Во время первой операции провели забор аутологичного реберного хряща согласно технике по Nagata, создавая стабильную трехмерную модель. Затем, после фазы заживления, на втором этапе выполнили проекцию ушной раковины и формирование заушной складки".

Оперативное вмешательство, выполненное в условиях общей анестезии, с использованием мультимодального подхода к обезболиванию во время операции и послеоперационном периоде, позволило снизить болевые ощущения у ребенка в послеоперационном периоде. И сам маленький пациент, и его родители полностью удовлетворены и внешним видом воссозданного уха.