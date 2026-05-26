3.85 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
Сергеенко: Беларусь разглядае Зімбабвэ ў якасці аднаго з ключавых партнёраў у Паўднёвай Афрыцы
Беларусь нязменна разглядае Зімбабвэ ў якасці аднаго з ключавых партнёраў у Паўднёвай Афрыцы. Гэта заявіў старшыня Палаты прадстаўнікоў на сустрэчы са спікерам Нацасамблеі.
Парламенцкая дэлегацыя Зімбабвэ прыбыла з афіцыйным візітам у Мінск. Гэта лагічны працяг дыялогу дзвюх краін.
Адносіны паміж Мінскам і Харарэ атрымалі моцны імпульс дзякуючы кантактам лідараў дзяржаў. Падпісанне дарожнай карты вызначыла новы этап. Бакі маюць намер дасягнуць 100 млн долараў тавараабароту. Наша краіна гатовая садзейнічаць развіццю дзеючых беларускіх праектаў у Зімбабвэ і запуску новых. У планах сумесны выхад на рынкі трэціх краін.
Старшыня Палаты прадстаўнікоў працытаваў словы госця, які падчас перамоў сказаў, што Зімбабвэ ўдзячная Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку, паколькі беларускі лідар не пакінуў афрыканскую краіну ў бядзе. І Зімбабвэ стала хлебным кошыкам Паўднёвай Афрыкі.
"Гэта выдатныя словы, якія сімвалізуюць выручку і ўзаемаразуменне паміж нашымі краінамі", - сказаў Ігар Сергеенка.
Спрыяць развіццю адносін будзе і падпісанае парламентарыямі пагадненне аб супрацоўніцтве. Дакумент умацуе заканадаўчы падмурак стратэгічнага партнёрства. Вядучая роля тут за міжпарламенцкімі групамі сяброўства.
Зімбабвэ і Беларусь развіваюць праекты ў АПК і прамысловасці. Стратэгічнае партнёрства мацнее і ў гуманітарнай сферы. Сёння ў нашых ВНУ навучаюцца каля 150 студэнтаў з гэтай краіны. Летам Беларусь гатовая прыняць на аздараўленне групу дзяцей з Зімбабвэ.