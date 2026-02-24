Глядзець анлайнПраграма ТБ
Супрацоўніцтва з надзейнымі партнёрамі: кантэйнерны цягнік "Васілёк" адпраўляецца ў Кітай

Кантэйнерны цягнік "Васілёк" з беларускімі таварамі адпраўляецца ў Кітай. Гэта ўжо трэці рэйс. Такі варыянт дастаўкі дапамагае скараціць лагістычныя выдаткі.

Логіка поспеху ў лагістыцы: беларускія тавары адпраўляюцца ў Паднябесную рэгулярным кантэйнерным цягніком "Васілёк". Зручная і сучасная схема паставак была паспяхова апрабавана ў 2025 годзе, а сёння ў Кітай адпраўляецца ўжо трэці рэгулярны састаў з прадукцыяй айчынных вытворцаў (гл. відэа).

ЭканомікаКітай